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Зеленский анонсировал сокращение правоохранительных органов

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Глава государства хочет, чтобы количество руководителей правоохранительных ведомств сократилось до трех и они несли ответственность за ситуацию в стране.
Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных ведомств
Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных ведомств
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов. Об этом он заявил в интервью для фильма Год президента Зеленского.

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Глава государства сообщил, что намерен перезапустить правоохранительную систему, в результате чего количество отдельных ведомств сократится.

“Хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму“, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине необходимо перезапустить судебную систему. По словам президента, суды в стране неэффективны.

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Теги: реформы, правоохранительные органы, Зеленский, президент, МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офис Генерального прокурора, НАПК, САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
karia    22.04.2020, 20:17
Оценка:  0
karia
начать надо с авакова
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