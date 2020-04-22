Зеленский анонсировал сокращение правоохранительных органов

Глава государства хочет, чтобы количество руководителей правоохранительных ведомств сократилось до трех и они несли ответственность за ситуацию в стране.

Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных ведомств president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине слишком много правоохранительных органов. Об этом он заявил в интервью для фильма Год президента Зеленского.

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Глава государства сообщил, что намерен перезапустить правоохранительную систему, в результате чего количество отдельных ведомств сократится.

“Хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому, когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму“, - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что в Украине необходимо перезапустить судебную систему. По словам президента, суды в стране неэффективны.

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