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Буду менять министров, пока не будет идеального Кабмина – Зеленский

Комментариев: 1
Президент обещает продолжать кадровые перестановки в правительстве, чтобы каждый министр был на своем месте.
Зеленский обещает продолжать перестановки в Кабмине
Зеленский обещает продолжать перестановки в Кабмине
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Президент Украины Владимир Зеленский обещает продолжать кадровые перестановки в Кабинете министров до тех пор, пока в стране не появится “идеальное правительство“. Об этом глава государства заявил в фильме “Год президента Зеленского“, пишет Цензор.НЕТ.

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Зеленский подчеркнул, что в его команде “нет неприкосновенных“, и это касается в том числе правительства. Хотя формально министров назначает Верховная Рада с подачи премьер-министра, президент считает, что он также должен следить за ситуацией в Кабмине.

Если кто-то из министров завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент будут влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте, - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины. Для этого Саакашвили предложили обсудить свои идеи с Кабмином и Парламентом.

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Теги: Зеленский, президент, министр, Кабмин
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Комментариев (1)
    22.04.2020, 18:29
Оценка:  -1
Не .... но это уже клиника ... А что за Дибил их выбирает, что бы потом постоянно менять .
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