Кончита Вурст, гиены, протесты и пожары: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 22 апреля 2020 года.

Дженнифер Энистон опубликовала снимок со своими коллегами по сериалу. instagram.com/jenniferaniston

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 22 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове горящий бус врезался в стену клиники, а профессор химии создал в Киеве нарколаборатории.

В Мелитополе протестуют против закрытия рынков, а у заразившихся COVID-19 врачей в Китае потемнела кожа.

Американская актриса выгуляла собаку в карнавальной маске, а в каналах Венеции появились медузы.

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