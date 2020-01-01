Кончита Вурст, гиены, протесты и пожары: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 22 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 22 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове горящий бус врезался в стену клиники, а профессор химии создал в Киеве нарколаборатории.
В Мелитополе протестуют против закрытия рынков, а у заразившихся COVID-19 врачей в Китае потемнела кожа.
Американская актриса выгуляла собаку в карнавальной маске, а в каналах Венеции появились медузы.
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