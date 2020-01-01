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Кончита Вурст, гиены, протесты и пожары: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 22 апреля 2020 года.
Дженнифер Энистон опубликовала снимок со своими коллегами по сериалу.
Дженнифер Энистон опубликовала снимок со своими коллегами по сериалу.
instagram.com/jenniferaniston
Cмотрите фотогалерею Кончита Вурст, гиены, протесты и пожары: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 22 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Харькове горящий бус врезался в стену клиники, а профессор химии создал в Киеве нарколаборатории.
 
В Мелитополе протестуют против закрытия рынков, а у заразившихся COVID-19 врачей в Китае потемнела кожа.
 
Американская актриса выгуляла собаку в карнавальной маске, а в каналах Венеции появились медузы.
 
 

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Теги: наркотики, автомобили, пожар, фоторепортаж, Коронавирус, Кончита Вурст, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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