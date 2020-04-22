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Смертность от COVID-19 в Украине одна из самых низких в мире – Шмыгаль

Комментариев: 1
Премьер уверен, что низкие показатели смертности в Украине являются результатом своевременно принятых карантинных мер.
Денис Шмыгаль озвучил уровень смертности от коронавируса в Украине
Денис Шмыгаль озвучил уровень смертности от коронавируса в Украине
Фейсбук Кабмина

Уровень смертности от коронавируса в Украине является одним из самых низких в мире и составляет 2,7%. Об этом во время заседания Кабинета министров заявил глава правительства Денис Шмигаль.

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По его словам, такой уровень летальности говорит о том, что введенные государством ограничения были своевременными и эффективными.

Сейчас в Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса, это 2,7%. Такая статистика пока что растет по стране, хотя она является наименьшей среди наших стран-соседей. Примерно такие же данные есть у Финляндии и Норвегии, - сообщил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Кабмин продлил карантин до 11 мая. Глава правительства заявил, что пик эпидемии в Украине ожидается с 3 по 8 мая.

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Теги: Кабмин, Шмыгаль, премьер-министр, коронавирус, карантин
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Комментариев (1)
dinops    22.04.2020, 19:49
Оценка:  -3
dinops
,Ну да, а те кто все таки умер, то в гробу выглядит намного лучше чем в других странах... Бред публикуют..
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