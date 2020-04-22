Опубликован фильм Год президента Зеленского
В фильме глава государства рассказывает о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в первые 12 месяцев президентского срока и поделился своим видением их решения.
В Офисе президента опубликовали документальный фильи, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского.
В фильме Зеленский попытался объяснить, почему нет обещанных посадок.
Также президент рассказал о проблемах в правоохранительных органах, поиске "идеального" состава правительства, о работе иностранной разведки, о планах создать национальную авиакомпанию с отечественными самолетам, об окончании войны на Донбассе и многом другом.
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