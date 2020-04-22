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Опубликован фильм Год президента Зеленского

Комментариев: 2
В фильме глава государства рассказывает о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в первые 12 месяцев президентского срока и поделился своим видением их решения.

В Офисе президента опубликовали документальный фильи, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

В фильме Зеленский попытался объяснить, почему нет обещанных посадок.
 
Также президент рассказал о проблемах в правоохранительных органах, поиске "идеального" состава правительства, о работе иностранной разведки, о планах создать национальную авиакомпанию с отечественными самолетам, об окончании войны на Донбассе и многом другом.

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Теги: фильм, президент, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    22.04.2020, 19:44
Оценка:  0
Фильм немного скучноват .. Бетмен мне кажется намного лучше
Брюква_и_Клюква    22.04.2020, 19:35
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Бенефис Клоуна. Он достиг своей заветной цели - стать главным паяцем в стране.
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