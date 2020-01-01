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Силовики оцепили "коронавирусный" дом под Киевом

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Соблюдение карантина в Вишневом гарантируют военные и полиция, которые изолировали жителей дома.
Нацгвардия перекрыла вход в общежитие
Нацгвардия перекрыла вход в общежитие
mvs.gov.ua

Военные Нацгвардии и служащие Нацполиции оцепили общежитие в городе Вишневое под Киевом, в котором зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

По предварительным данным двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает около 300 человек.

"Жители дома полностью изолированны, посетителей не пускают внутрь. Работники Нацполиции, местные власти и волонтеры организовывают доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - говорится в сообщении.

Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса.

 

 

О выявлении вспышки коронавируса в общежитии стало известно накануне накануне. Тогда же сообщалось, что в общежитии введен режим особого передвижения.

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Теги: Киевская область, полиция, карантин, общежитие, Коронавирус, вспышка, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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