Германия выделит Украине €25 млн для переселенцев

Средства предназначены на строительство жилья. Кабмин после изменений в госбюджет также сохранил 20 млн грн на жилье для внутренних переселенцев.

Германия выделит более 25 млн евро на жилье для переселенцев в Украине

Германия предоставит Украине 25,5 миллионов евро для строительства жилья для переселенцев с Донбасса. Об этом сообщает правительственный портал в среду, 22 апреля.

Кабмин одобрил соответствующее соглашение с ФРГ. Теперь на реализацию проекта по строительству жилья для переселенцев направят 25,5 млн евро.

В свою очередь вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что Кабмин после изменений в бюджет сохранил 20 млн гривен на жилье для переселенцев.

"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", - заявил Резников.

Напомним, что Еврокомиссия выделяет Украине 1,2 миллиарда евро. Средства выделяют для поддержки Украины во время пандемии, заявили в Офисе президента.

Также сообщалось, что Украина договорилась с ВБ о $135 млн помощи. Украина получит средства в качестве дополнительного финансирования. Они предназначены для сектора здравоохранения и борьбы с пандемией.

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