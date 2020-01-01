На Донетчине выздоровели половина больных COVID-19

Один случай закончился детально, при этом 10 человек вылечились. Большинство случаев зафиксировано в Мариуполе.

В Донецкой области зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, 10 человек выздоровели

По состоянию на 22 апреля в Донецкой области выявлено 19 случаев COVID-19. Об этом заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в среду, 22 апреля.

"19-й случай коронавирусной болезни зафиксирован в Донецкой области. ПЦР-исследование подтвердило наличие вируса у 44-летней жительницы Мариуполя", - сообщил Кириленко.

Больная женщина ранее контактировала с пациенткой, наличие вируса у которой было подтверждено несколько дней раньше. Сейчас состояние здоровья женщины удовлетворительное.

На сегодня в области зафиксировано 19 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: 12 - в Мариуполе, два - в Дружковке, по одному - в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

"Из 19 случаев один закончился летально (умер 84-летний мужчина из Дружковки), 10 пациентов выздоровели, восемь продолжают лечение", - резюмировал Кириленко.

Напомним, что ранее силовики оцепили "коронавирусный" дом под Киевом. Соблюдение карантина в Вишневом гарантируют военные и полиция, которые изолировали жителей дома.

Также сообщалось, что в Винницкой области COVID-19 обнаружили у 11 копов. Все заболевшие полицейские лечатся дома и чувствуют себя нормально. Контактных лиц отправили на самоизоляцию.

Коронавирус в Украине. Последние новости онлайн

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet