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Против мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за высказываний о ромах

Комментариев: 1
В МВД и руководстве Нацполиции возмутились тем, что чиновник поручил полиции "запаковать" ромов и вывезти их из города.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив
facebook.com/ruslan.martsinkiv

Полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по признаку национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - сказал Клименко.

На инцидент отреагировал и глава МВД Арсен Аваков.

"Позиция городского головы является недопустимой! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!", - написал Аваков в Twitter.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции "запаковать" ромов и вывезти из города. Видео из совещания чиновников появилось в сети.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске подожгли лагерь ромов.

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Теги: Ивано-Франковск, уголовное дело, мэр, цыгане, Аваков, дискриминация, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    22.04.2020, 22:58
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Поселите всю эту цыганву к авакову. Посмотрим, что он запоет.
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