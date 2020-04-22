Против мэра Ивано-Франковска открыли дело из-за высказываний о ромах

В МВД и руководстве Нацполиции возмутились тем, что чиновник поручил полиции "запаковать" ромов и вывезти их из города.

Полиция Ивано-Франковска начала уголовное производство по факту высказывания мэра этого города Руслана Марцинкива о лицах ромской национальности. Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по признаку национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", - сказал Клименко.

На инцидент отреагировал и глава МВД Арсен Аваков.

"Позиция городского головы является недопустимой! Национальная полиция - не карательная машина, господин председатель, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!", - написал Аваков в Twitter.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил полиции "запаковать" ромов и вывезти из города. Видео из совещания чиновников появилось в сети.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске подожгли лагерь ромов.

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