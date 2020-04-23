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В Тернопольской области COVID-19 заражены более 130 медиков

Комментариев: 2
Всего в области лабораторно подтвержден 471 случай инфицирования коронавирусом, в частности, у 31 ребенка.
На Тернопольщине 132 медика заражены коронавирусом
На Тернопольщине 132 медика заражены коронавирусом
facebook.com/Ternopil.shtabCovid
 
В Тернопольской области коронавирусом заражены более 130 медицинских работников. Об этом на заседании 22 апреля сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.
 
По словам чиновника, на территории области наблюдается вспышка коронавируса и ситуация остается сложной.
 
По состоянию на 22 апреля лабораторно подтвержден 471 случай заболевания COVID-19. Среди зараженных - 132 медработника и 31 ребенок. Семь человек скончались. 
 
Напомним, на утро 22 апреля в Украине зафиксировали 6592 случая заражения коронавирусом, из них 174 закончились смертью и 424 выздоровлением.
 

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Теги: медики, Тернопольская область, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    23.04.2020, 06:07
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Эпидемия похожа на терроризм. Урон от реакции нередко превышает урон от события. А страх способен продать нам то, что мы никогда не стали бы покупать. Чем это не наказание рода человеческого за гордыню? И чем не напоминание о том, сколь слаб человек и смешны его потуги считаться венцом творения?
Колишній-східняк    23.04.2020, 06:08
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Но в том и штука, что короткая память – это удел тех самых глашатаев апокалипсиса, которые всегда возникают во время потрясений. Реальность же в том, что мы живем бок о бок с эпидемиями всю нашу историю –и разница лишь в выкупе, который мы им платим.
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