В Тернопольской области COVID-19 заражены более 130 медиков
Всего в области лабораторно подтвержден 471 случай инфицирования коронавирусом, в частности, у 31 ребенка.
В Тернопольской области коронавирусом заражены более 130 медицинских работников. Об этом на заседании 22 апреля сообщил заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев.
По словам чиновника, на территории области наблюдается вспышка коронавируса и ситуация остается сложной.
По состоянию на 22 апреля лабораторно подтвержден 471 случай заболевания COVID-19. Среди зараженных - 132 медработника и 31 ребенок. Семь человек скончались.
Напомним, на утро 22 апреля в Украине зафиксировали 6592 случая заражения коронавирусом, из них 174 закончились смертью и 424 выздоровлением.
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