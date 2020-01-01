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Зеленский уверен, что сделал правильный выбор

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Глава государства не сомневается в своем решении баллотироваться в президенты и намерен "перезагрузить" Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что за четыре последующих года ему с командой удастся полностью "перезагрузить" Украину и сделать ее современной страной. Об этом он заявил в фильме Год президента Зеленского, который транслировался 22 апреля.

"Я действительно хочу построить Украину. Я хочу передать Украину, в которой будут все дороги. Я думаю, что мы сможем за эти четыре года полностью перезагрузить Украину. И я думаю, что мы увидим современную страну, цифровую", - подчеркнул глава государства.

Он верит, что сделал правильный выбор, когда решил баллотироваться в президенты.

"Я хотел помочь стране. Мы знали, что у нас война на Донбассе, но мы не знали, что нас ждет мировой экономический кризис, коронавирус, иранская трагедия. Ежедневно есть вызовы ", - отметил Зеленский.

Президент указал, что есть условия, к которым был не готов и он, и общество.

"В результате - не сразу все получается", - сказал украинский лидер.

Напомним, в целом глава государства признал, что не выполнил все, о чем обещал во время предвыборной компании 

"Много что не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", - заверил он.

Также Зеленский заявил, что до конца его президентства удастся закончить войну на Донбассе.

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Теги: Украина, фильм, Президент Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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