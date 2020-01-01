Итоги 22 апреля: Год Зеленского и продление карантина

В ОП представили фильм к первой годовщине президента на посту; Кабмин продлил меры из-за коронавируса: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

После победы Зеленского на выборах прошел год EPA/UPG

Опубликован фильм Год президента Зеленского

В Офисе президента опубликовали документальный фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В фильме глава государства рассказывает о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в первые 12 месяцев президентского срока и поделился своим видением их решения.

В Украине начала работу первая IТ-госкомпания

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о создании первой государственной ІТ-компании, в которой работают 17 человек. Также он анонсировал запуск электронной цифровой подписи в приложении Smart ID.

Кабмин продлит карантин до 11 мая

Кабинет Министров продлил действие карантинных мер в стране до 11 мая. Все введенные ограничения остаются в силе и будут действовать как минимум в течение следующих двух недель.

В зависимости от развития ситуации Украина постепенно будет выходить из карантина. В первую очередь в правительстве анонсировали открытие парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.

За сутки в Украине выявили 467 случаев COVID-19

По состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировали 6592 случая заражения коронавирусом, из них 174 закончились смертью и 424 выздоровлением.

Украинцам стал доступен электронный паспорт

В мобильном приложении Дія появился доступ к цифровому паспорту гражданина Украины и загранпаспорту. Как объяснили в Кабмине, юридическая сила электронной ID-карты и биометрического паспорта определена постановлением правительства. Теперь электронный документ можно предъявлять как удостоверение личности.

Саакашвили пригласили в Кабмин

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что получил предложение от украинского лидера Владимира Зеленского присоединиться к правительству.

Как заявили в ОП, Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. По данным СМИ, он может получить должность вице-премьер-министра по реформам.

Стало известно о ликвидации Укроборонпрома

Заместитель генерального директора Укроборонпрома Роман Бондарь заявил, что на базе госконцерна создадут, по меньшей мере, шесть отраслевых корпораций, а сам он будет ликвидирован. На данный момент проекты законов о реформировании предприятия находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.