Итоги 22 апреля: Год Зеленского и продление карантина
Опубликован фильм Год президента Зеленского
В Офисе президента опубликовали документальный фильм, приуроченный к первой годовщине президентства Владимира Зеленского. В фильме глава государства рассказывает о тех проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в первые 12 месяцев президентского срока и поделился своим видением их решения.
В Украине начала работу первая IТ-госкомпания
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о создании первой государственной ІТ-компании, в которой работают 17 человек. Также он анонсировал запуск электронной цифровой подписи в приложении Smart ID.
Кабмин продлит карантин до 11 мая
Кабинет Министров продлил действие карантинных мер в стране до 11 мая. Все введенные ограничения остаются в силе и будут действовать как минимум в течение следующих двух недель.
В зависимости от развития ситуации Украина постепенно будет выходить из карантина. В первую очередь в правительстве анонсировали открытие парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и части объектов бытовых услуг.
За сутки в Украине выявили 467 случаев COVID-19
По состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировали 6592 случая заражения коронавирусом, из них 174 закончились смертью и 424 выздоровлением.
Украинцам стал доступен электронный паспорт
В мобильном приложении Дія появился доступ к цифровому паспорту гражданина Украины и загранпаспорту. Как объяснили в Кабмине, юридическая сила электронной ID-карты и биометрического паспорта определена постановлением правительства. Теперь электронный документ можно предъявлять как удостоверение личности.
Саакашвили пригласили в Кабмин
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что получил предложение от украинского лидера Владимира Зеленского присоединиться к правительству.
Как заявили в ОП, Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. По данным СМИ, он может получить должность вице-премьер-министра по реформам.
Стало известно о ликвидации Укроборонпрома
Заместитель генерального директора Укроборонпрома Роман Бондарь заявил, что на базе госконцерна создадут, по меньшей мере, шесть отраслевых корпораций, а сам он будет ликвидирован. На данный момент проекты законов о реформировании предприятия находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.
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