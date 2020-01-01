В зоне ООС деcять обстрелов, потерь нет

Украинские военнослужащие ответным огнем ранили двух сепаратистов, отметили в штабе ООС.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток деcять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 23 апреля.

Так, противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы по позициям ВСУ зафиксированы вблизи населенных пунктов Марьинка, Богдановка, Красногоровка, Широкино, Лебединское, Павлополь, Авдеевка и Орехово.

"Военнослужащие Объединенных сил ответили прицельным огнем по вражеским позициям и вынудили противника вернуться к соблюдению установленного режима "Тишина", – заявили в штабе.

По данным разведки, два сепаратиста были ранены.

С начала нынешних суток сепаратисты дважды обстреляли украинских военных в районе Новоселовки-2 и Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 21 апреля сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военные не понесли потерь.

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