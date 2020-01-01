В зоне ЧАЭС идет ликвидация пожаров, на Житомирщине огонь локализован

К тушению огня в двух областях привлечены почти две тысячи человек и почти 400 единиц техники.

Спасатели продолжают тушить возгорания отдельных очагов тления травяного настила, пней и древесины в Чернобыльской зоне на Киевщине, а в Житомирской области все лесные пожары локализовали. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 23 апреля.

"По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели локализуют три ячейки (с. Расоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в ячейках пройденных огнем.

Привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно семь путеукладчиков ВСУ. Инженерной техникой создано 800 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 1 тыс. 164 человека и 286 единиц техники, в том числе три вертолета и два самолета, которомы 22 апреля было осуществлено 170 сбросов – 376 т воды.

Вместе с тем в Житомирской области по состоянию на 7:00 пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком, Бережестском, Можаровском и Словечанском лесничествах.

К тушению привлечены 765 человек и 119 единиц техники, в том числе один вертолет.

Напомним, что Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения. Целью авиамониторинга является выявление новых очагов возгорания и поиск диверсионных групп, которые могут осуществлять поджоги.

Также было опубликовано видео последствий пожаров в зоне ЧАЭС. Съемка велась с помощью беспилотника на границе Чернобыльской зоны отчуждения по реке Уж.

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