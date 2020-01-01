Новости Донбасса 23 апреля: Потерь нет

Сепаратисты восемь раз обстреливали позиции украинских военных.

В течение прошедших суток боевики восемь раз нарушали режим “тишины“. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, сепаратисты применили против украинских военнослужащих запрещенные “Минском“ минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по позициям ООС возле Марьинки, Богдановки и Красногоровки.

С направления населенного пункта Саханка противник выпустил 5 мин 82-го калибра по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку от Широкино, а защитников Лебединского обстрелял из гранатометов различных систем.

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Защитников Павлополя и Авдеевки боевики обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ вооруженные формирования террористов из автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников недалеко от населенного пункта Орехово.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

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По данным разведки, 22 апреля украинские подразделения ранили двух боевиков.

С начала этих суток боевики дважды обстреляли украинских военных из состава оперативно-тактической группировки “Восток“.

По позициям в районе Новоселовки-2 и Авдеевки российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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