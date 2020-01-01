Почему в Украине продлили карантин: Мнение врача

Карантин в Украине продлили до 11 мая.

Кабинет министров Украины официально продлил карантин в стране до 11 мая. По словам главного врача киевской Александровской больницы Людмилы Антоненко, это сделано не зря. Об этом она написала у себя в Facebook.

Читай также: На Буковине умерших от COVID-19 братьев хоронили стоя у машин

“Карантин продолжили. И не зря! Места в инфекционных отделениях кончаются. По состоянию на 22 апреля в Александровской клинической больнице города Киев в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них - 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 - с пневмонией, шесть - в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет“, - пишет врач.

Она также отмечает, что в последние дни у всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершения карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть, и она еще никуда не исчезла. COVID-19 - невидимый враг, который еще может нанести мощный удар.

Читай также: На Донетчине выздоровели половина больных COVID-19

Она также сообщила, что в больнице готовятся дополнительные резервные места для больных COVID-19. Медперсонал, по ее словам, обеспечен всеми необходимыми средствами защиты. Врач также отметила, что постоянно проводится учебная работа со всем персоналом больницы по применению средств индивидуальной защиты и соблюдению эпидрежима.

Сегодня больница получила от меценатов капсулу - это портативная изолированная мобильная палата. Она герметична, имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницу на обследование, при этом, не подвергая окружающих опасности, – отмечает Антоненко.

Портативная изолированная мобильная палата facebook.com/Людмила Антоненко

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области COVID-19 заражены более 130 медиков. Всего в области лабораторно подтвержден 471 случай инфицирования коронавирусом, в частности, у 31 ребенка.

Читай также: Силовики оцепили “коронавирусный“ дом под Киевом

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.