Зеленский рассказал о переживаниях дочки во время его президентства

Президент отметил, что его дочери-подростку нелегко.

Вчера, 22 апреля, в Украине презентовали фильм о первом годе президентства Владимира Зеленского. Глава государства откровенно рассказал, как живет сегодня его семья.

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Первая леди Елена, 15-летнняя дочь Александра и 7-летний сын Кирилл уже год живут в условиях публичности. Рядом с ними всегда находится охрана, которая не позволяет “остаться сам на сам со своими мыслями“.

Между тем, президент признался, что самое мощное эмоциональное напряжение переживает именно дочь-подросток.

Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни. Это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт, - рассказал президент.

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Напомним, президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства.

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