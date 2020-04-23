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Зеленский рассказал о переживаниях дочки во время его президентства

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Президент отметил, что его дочери-подростку нелегко.
Семья Владимира Зеленского
Семья Владимира Зеленского
instagram.com/olenazelenska_official

Вчера, 22 апреля, в Украине презентовали фильм о первом годе президентства Владимира Зеленского. Глава государства откровенно рассказал, как живет сегодня его семья.

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Первая леди Елена, 15-летнняя дочь Александра и 7-летний сын Кирилл уже год живут в условиях публичности. Рядом с ними всегда находится охрана, которая не позволяет “остаться сам на сам со своими мыслями“. 

Между тем, президент признался, что самое мощное эмоциональное напряжение переживает именно дочь-подросток.

Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница не только моей жизни. Это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей. Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт, - рассказал президент.

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Напомним, президент Владимир Зеленский намерен добиться завершения войны в Донбассе до окончания срока своего пребывания на посту главы государства.

 

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Теги: Зеленский, президент, дочь, Александра Зеленская
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Путин-Xyйло    23.04.2020, 09:53
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Путин-Xyйло
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