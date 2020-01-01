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В Украине 7170 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 578 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 353 случая;
  • Волынская область - 188 случаев;
  • Днепропетровская область - 186 случаев;
  • Донецкая область - 21 случай;
  • Житомирская область - 304 случая;
  • Закарпатская область - 230 случаев;
  • Запорожская область - 146 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 644 случая;
  • Кировоградская область - 258 случаев;
  • г. Киев - 1059 случаев;
  • Киевская область - 451 случай;
  • Львовская область - 282 случая;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Николаевская область - 99 случаев;
  • Одесская область - 161 случай;
  • Полтавская область - 161 случай;
  • Ровенская область - 396 случаев;
  • Сумская область - 89 случаев;
  • Тернопольская область - 499 случаев;
  • Харьковская область - 101 случай;
  • Херсонская область - 77 случаев;
  • Хмельницкая область - 61 случай;
  • Черновицкая область - 1140 случаев;
  • Черкасская область - 220 случаев;
  • Черниговская область - 17 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 апреля 2020 в Центр поступило 1409 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 21058 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
Минздрав

Напомним, число жертв COVID-19 в мире превысило 180 тысяч. Число заболевших во всем мире достигло к 2,6 млн человек. При этом выздоровели более 710 тысяч.

 

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Теги: коронавирус, Минздрав, вирус, Украина
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