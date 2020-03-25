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Дело Шеремета: У подозреваемой Кузьменко с утра идут обыски

Комментариев: 4
На данный момент Кузьменко находится в СИЗО.
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
скриншот

Сотрудники Министерства внутренних дел проводят обыски дома у Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски начались сегодня, 23 апреля. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый у себя в Facebook

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По его словам, обыски начались сегодня в 6:20 утра.

“Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких“, - пишет адвокат.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Тарас Безпалый

Напомним, ранее детского врача Кузьменко оставили в СИЗО до 30 мая. Печерский суд оставил за решеткой подозреваемую Юлию Кузьменко.

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Теги: Кузьменко, Шеремет, Убийство, Обыски
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    23.04.2020, 11:13
Оценка:  +1
Колишній-східняк
І обов'язково ж щось спи...дять.
ВосставшийИзБана    23.04.2020, 10:57
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вот чего артикль добился за год правления. Уникальный детский кардиохирург который месяц по ложным обвинениям сидит в СИЗО, а у нее дома идет шмон. 100% что-то подбросят. Вы сделали это вместе! Да, зелебобики?
МСергей    23.04.2020, 11:11
Оценка:  -3
МСергей
Это так же верно? Как и это?
ВосставшийИзБана 25.03.2020, 12:49 Оценка: +23
В этом году 31 марта пошлют его.(речь о Зеленском)
МаксимУм    23.04.2020, 11:25
Оценка:  0
МаксимУм
Ты забыл что дело открыли при потрошенко? Следователь тот же и в разработку их взяли ещё до выборов...
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