Дело Шеремета: У подозреваемой Кузьменко с утра идут обыски
На данный момент Кузьменко находится в СИЗО.
Сотрудники Министерства внутренних дел проводят обыски дома у Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски начались сегодня, 23 апреля. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый у себя в Facebook.
Читай также: Дело Шеремета будут расследовать до июня
По его словам, обыски начались сегодня в 6:20 утра.
“Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких“, - пишет адвокат.
Напомним, ранее детского врача Кузьменко оставили в СИЗО до 30 мая. Печерский суд оставил за решеткой подозреваемую Юлию Кузьменко.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
ВосставшийИзБана 25.03.2020, 12:49 Оценка: +23
В этом году 31 марта пошлют его.(речь о Зеленском)