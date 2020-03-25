Дело Шеремета: У подозреваемой Кузьменко с утра идут обыски

На данный момент Кузьменко находится в СИЗО.

Сотрудники Министерства внутренних дел проводят обыски дома у Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обыски начались сегодня, 23 апреля. Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Безпалый у себя в Facebook.

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По его словам, обыски начались сегодня в 6:20 утра.

“Массовые обыски у Кузьменко Юли и ее близких“, - пишет адвокат.

Скриншот facebook.com/Тарас Безпалый

Напомним, ранее детского врача Кузьменко оставили в СИЗО до 30 мая. Печерский суд оставил за решеткой подозреваемую Юлию Кузьменко.

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