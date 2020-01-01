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Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине

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В Украине 578 новых случаев коронавируса.
Брифинг главы минздрава Максима Степанова
Брифинг главы минздрава Максима Степанова
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За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией - у 578 человек лабораторно подтвердили COVID-19. Об этом в ходе традиционного онлайн-брифинга рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.

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“За минувшие сутки заболели 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в стране. Мы считаем, что это следствие, в том числе, нарушения карантина во время Вербной недели и непосредственно на Пасху“, - подчеркнул Степанов.



Напомним, по состоянию на 9 утра 23 апреля в Украине лабораторно подтвердили 7170 случаев инфицирования коронавирусом.

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Теги: Степанов, коронавирус, Минздрав, карантин
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