В Украине приземлился борт “Мрія”: появилось эффектное видео

Борт привез медикаменты для борьбы с коронавирусом.

В Украине приземлился легендарный самолет “Мрія”.

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Об этом сообщает Офис президента, публикуя эффектное видео.

Отмечается, что самолет Ан-225 “Мрія” привез из Китая медицинские средства для борьбы с COVID-19. В частности, Китай передал Украине защитные маски, перчатки, костюмы для медицинского персонала.

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Самолет вчера вылетел из китайского аэропорта “Тянцзинь“. По пути в Украину борт приземлился в казахстанском городе Алматы для дозаправки.

На данный момент самолет осуществил посадку в Киеве. Его встречал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Варшаве сняли посадку и разгрузку украинского борта “Мрія”. Появились впечатляющие кадры.

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