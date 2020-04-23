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В Украине приземлился борт “Мрія”: появилось эффектное видео

Комментариев: 1
Борт привез медикаменты для борьбы с коронавирусом.
Самолет "Мрія"
Самолет "Мрія"
скриншот

В Украине приземлился легендарный самолет “Мрія”.

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Об этом сообщает Офис президента, публикуя эффектное видео.

Отмечается, что самолет Ан-225 “Мрія” привез из Китая медицинские средства для борьбы с COVID-19. В частности, Китай передал Украине защитные маски, перчатки, костюмы для медицинского персонала.

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Самолет вчера вылетел из китайского аэропорта “Тянцзинь“. По пути в Украину борт приземлился в казахстанском городе Алматы для дозаправки. 

На данный момент самолет осуществил посадку в Киеве. Его встречал президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Варшаве сняли посадку и разгрузку украинского борта “Мрія”. Появились впечатляющие кадры.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Мрия, борт
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Комментариев (1)
MNI1957    23.04.2020, 11:20
Оценка:  -2
MNI1957
это средства защиты,а не борьбы
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