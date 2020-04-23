Вспышка в Вишневом: У 78 жителей общежития нашли коронавирус

От инфекции умерли двое жителей дома.

COVID-19 лабораторно подтвердили у 78 жителей общежития в городе Вишневом под Киевом, где ранее была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Среди инфицированных - 16 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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По состоянию на утро 23 апреля 2020 Госучреждение "Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" провело 224 ПЦР-тестирований жителей общежития. COVID-19 был подтвержден у 78 человек, среди них 2 работника общежития, и 16 несовершеннолетних.



Медики госпитализировали 3 человек. Остальные проходят лечения на самоизоляции дома, под присмотром врачей.

Напомним, 21 апреля в частном общежитии в городе Вишневое под Киевом зафиксировали вспышку COVID-19 - от коронавируса уже скончались два жителя дома.

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