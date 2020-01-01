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В НАПК рассказали, что "Слуга Народа" не отказалась от госфинансирования

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Партии уже не смогут отказаться от государственных средств на все 5 лет работы нынешнего созыва Рады.
Нардепы не отказались от госфинансирования
Нардепы не отказались от госфинансирования
Пресс-служба ВР

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не получало заявлений ни от одной политической партии относительно отказа от государственного финансирования. Об этом руководитель НАПК Александр Новиков рассказал в интервью РБК-Украина.

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Глава НАПК прокомментировал заявление руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что "СН" откажется от госфинансирования на 2020 год.

"Ни одна партия к нам не обращалась", - отметил он.

Новиков подчеркнул, что согласно законодательству Украины, до 21 апреля партии могли отказаться от госфинансирования на всю каденцию работы парламента. Таких обращений не было, однако с 21 апреля партии все еще могут отказаться от получения государственных средств, правда только на один квартал.

Напомним, ранее в "Слуге Народа" заявили, что передадут больше 212 миллионов госфинансирования на борьбу с пандемией коронавируса.

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Теги: Слуга народа, госфинансирование, НАПК, Новиков, коронавирус
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