В НАПК рассказали, что "Слуга Народа" не отказалась от госфинансирования

Партии уже не смогут отказаться от государственных средств на все 5 лет работы нынешнего созыва Рады.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не получало заявлений ни от одной политической партии относительно отказа от государственного финансирования. Об этом руководитель НАПК Александр Новиков рассказал в интервью РБК-Украина.

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Глава НАПК прокомментировал заявление руководителя партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что "СН" откажется от госфинансирования на 2020 год.



"Ни одна партия к нам не обращалась", - отметил он.



Новиков подчеркнул, что согласно законодательству Украины, до 21 апреля партии могли отказаться от госфинансирования на всю каденцию работы парламента. Таких обращений не было, однако с 21 апреля партии все еще могут отказаться от получения государственных средств, правда только на один квартал.



Напомним, ранее в "Слуге Народа" заявили, что передадут больше 212 миллионов госфинансирования на борьбу с пандемией коронавируса.

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