Эпидемия в армии: Коронавирусом заразились уже 46 военных

На изоляции находится 341 военнослужащий.

По состоянию на четверг, 23 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксировали три новых случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 46 человек. Скончались двое военных. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“На 07:00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 7170 случаев коронавируса. За сутки заразились 578 человек.

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