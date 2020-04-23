В Харькове копы после погони поймали пьяного водителя-священника
В среду, 22 апреля, харьковские полицейские после продолжительной погони задержали пьяного водителя, в котором опознали местного священника. Об этом сообщает фейсбук-сообщество “Харьков 1654“.
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“Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара. Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог“, - пишет ресурс.
В сообщении также отмечается, что совсем недавно этому священнослужителю люди собирали деньги на лечение цирроза печени.
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Как пишет издание Цензор.нет, пойманным на пьяном вождении оказался протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук – настоятель местного храма в городе Золочев Харьковской области.
Следует отметить, что на момент публикации данного материала официальные ресурсы полиции о данном инциденте ничего не сообщали.
Напомним, от COVID-19 умер священник РПЦ, призывавший не закрывать храмы на карантин. Протоиерей РПЦ Агейкин скончался в Москве. Он был из близкого окружения Патриарха Кирилла.
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