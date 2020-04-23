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В Харькове копы после погони поймали пьяного водителя-священника

Комментариев: 1
При задержании настоятель одного из местных храмов едва стоял на ногах и не мог разговаривать.
В Харькове копы после погони поймали пьяного водителя-священника
© facebook.com/kharkiv1654
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В Харькове копы после погони поймали пьяного водителя-священника
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В среду, 22 апреля, харьковские полицейские после продолжительной погони задержали пьяного водителя, в котором опознали местного священника. Об этом сообщает фейсбук-сообщество “Харьков 1654“.

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“Сегодня копы приняли бухое святейшество на окружном мосту в сторону Золочева. Гнались за ним с Отакара. Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог“, - пишет ресурс.

В сообщении также отмечается, что совсем недавно этому священнослужителю люди собирали деньги на лечение цирроза печени.

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Как пишет издание Цензор.нет, пойманным на пьяном вождении оказался протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук – настоятель местного храма в городе Золочев Харьковской области.

Следует отметить, что на момент публикации данного материала официальные ресурсы полиции о данном инциденте ничего не сообщали.

Напомним, от COVID-19 умер священник РПЦ, призывавший не закрывать храмы на карантин. Протоиерей РПЦ Агейкин скончался в Москве. Он был из близкого окружения Патриарха Кирилла.

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Теги: священник, УПЦ МП, Харьков, Золочев, пьяное вождение
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Комментариев (1)
njkzy_c    23.04.2020, 12:16
Оценка:  +3
njkzy_c
И опять эта московская погань-МП
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