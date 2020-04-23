Зеленский: Груз, доставленный "Мрией", войдет в "Книгу рекордов Гиннеса"

Объем гуманитарной помощи составил 103 тонны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский самолет “Мрия“, который доставил груз гуманитарной помощи в Украину, может войти в “Книгу рекордов Гиннеса“. Объем груза составил 103 тонны. Об этом президент заявил в интервью журналистам.

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“Это рекорд по объему груза, который войдет в Книгу рекордов Гиннеса“, - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил госпредприятие “Антовов“, экипаж самолета, а также тех, кто помогает Украине в борьбе с коронавирусом.

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Напомним, ранее в Украине приземлился борт “Мрия”. Борт привез медикаменты для борьбы с коронавирусом.

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