Карантин помешал внедрению электронных больничных – Минздрав

Электронные больничные, которые были бы весьма актуальны в условиях тотального карантина, из-за него же не могут внедрить.

Электронные больничные в Украине не вводятся из-за технических проблем, которые возникли, в частности, в связи с распространением COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в четверг.

Читай также: Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Украине

“Проект электронного больничного – это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоц. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом Министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с насущной ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по вводу именно электронного больничного“, - рассказал он.

Напомним, в начале марта тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в ближайшее время бумажные больничные бланки заменят электронными. По его словам, вместо того чтобы выписывать больничные на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи. При этом ожидалось, что электронные больничные появятся уже 1 апреля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.