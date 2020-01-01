На военном полигоне возле Львова нашли застреленного курсанта

Сейчас ГБР выясняет, что произошло и кто причастен к гибели человека.

На военном полигоне во Львовской области обнаружено тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением. Об этом на странице в сети Facebook сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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“22 апреля 2020, около 18.30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь“, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского ОП ГУ ЧП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Следователем ТУ ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.

Напомним, на Донбассе во время учений на военном полигоне взорвался миномет. Один солдат погиб, 8 получили ранения.

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