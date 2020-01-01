“50% парламента переболело COVID-19”: Джокер пообщался с Шаховым

Джокер представился главой Минздрава Степановым.

Известный пранкер Джокер пообщался с переболевшим коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым от имени главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Читай также: “Пусть им икнется“ - нардеп Рудык о коллегах, заразивших его COVID-19

Об итогах общения Джокер написал на своем Телеграм-канале.

По словам Джокера, он случайно узнал о желании Шахова пообщаться со Степановым на предмет коронавируса и донорства крови.

В ходе общения Джокер узнал от Шахова много интересных деталей о его заражении.

Во-первых, Шахов привез коронавирус из Куршавеля. Вторая новость это то, что половина депутатов Рады уже переболела коронавирусом. Перечень имен в переписке. И третье. Предложил депутату поучаствовать в китайском научном эксперименте по созданию вакцины против коронавируса и привлечь коллег по Раде. Депутат принял предложение с большим энтузиазмом. Спросил, покажут ли по телевизору. Гарантирую, вас сегодня покажут, - написал Джокер.

Читай также: Нардепа, который поборол коронавирус, снова экстренно госпитализировали

Также пранкер показал детальную переписку с Шаховым, в которой тот рассказал детально о коронавирусе, своих контактов с коллегами по парламенту и эксперименте.

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Переписка t.me/joker_ukr

Напомним, кровью нардепа Шахова можно лечить больных COVID-19. Парламентарий прошел тест на антитела к коронавирусу. Его кровь подходит для лечения больных в тяжелой форме, сообщили в пресс-службе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.