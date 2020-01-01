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Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА генерала СБУ Петрова

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Алексей Петров возглавил Закарпатскую область.
Новый глава Закарпатской ОГА Алексей Петров
Новый глава Закарпатской ОГА Алексей Петров
Виталий Глагола/Telegram

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главы контрразведки СБУ Алексея Петрова на должность руководителя Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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“Назначить Петрова Алексея Геннадиевича главой Закарпатской областной государственной администрации“, - говорится в указе.

С 2019 года Петров работал начальником управления СБУ в Кировоградской области. До этого он в течении двух лет руководил Департаментом контрразведки СБУ.

Напомним, президент Зеленский провел рабочую поездку в Закарпатскую область.

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Теги: Петров, Закарпатье, СБУ, ОГА, Зеленский
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