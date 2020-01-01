Винницкая область лидирует по числу выздоровевших от COVID-19

Винницкая область первое место по числу выздоровевших делит с Киевом, там также 45 человек избавились от COVID.

В Винницкой области уже 45 человек избавились от вируса EPA/UPG

Максимальное число выздоровевших от коронавируса пациентов зафиксировано в Винницкой области.

Об этом сообщил в Facebook председатель ОГА Владислав Скальский.

Уже 45 человек в Винницкой выздоровели от коронавируса. Плюс 15 за сутки, - сообщил Скальский.

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Отметим, что такой же показатель по выздоровлению и в Киеве. Там по состоянию на утро 23 апреля преодолели болезнь также 45 человек. Впрочем, в столице зафиксировано 1059 случаев заболевания против 353 в Винницкой области.