Кошмарили бизнес: СБУ накрыла банду рэкетиров в Одесской области

Группировка занималась выбиванием из предпринимателей долгов, которые сама же и придумывала.

Служба безопасности Украины блокировала в Одесской области деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на разбойных нападениях, грабежах и вымогательстве денег у граждан под угрозой насилия и физической расправы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, в состав группы входили двое ранее судимых за совершение тяжких преступлений местных жителей и гражданин одной из стран Южного Кавказа. Злоумышленники, в частности занимались “выбиванием“ несуществующих долгов из представителей коммерческих структур региона. Для этого участники банды создавали искусственные конфликтные ситуации.

Оперативники спецслужбы получили информацию о причастности группировки к похищению и пыткам предпринимателя из Овидиопольского района. Угрозами убийством и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему злоумышленники пытались “выбить“ из него деньги. Правоохранители задержали участников группы по месту жительства.

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В ходе проведения 15 обысков в помещениях и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности, которые были направлены на экспертизу. Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал двум организаторам группировки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, под Мариуполем полиция устроила засаду рэкетирам. Банда ограбила бизнесмена и похитила большую сумму наличности. Через несколько дней бандиты угодили в ловушку полиции.

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