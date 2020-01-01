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Шмыгаль: Есть задачи, которые необходимо выполнить до смягчения карантина

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Одним из приоритетных направлений премьер-министр назвал создание рабочих мест в Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи, которые необходимо выполнить до начала смягчения карантина в Украине. Он отметил, что эти задания необходимо выполнить до 11 мая. Об этом премьер-министр написал у себя в Telegram-канале

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“Во-первых - это увеличение количества тестирований. Во-вторых, повышение уровня обеспеченности больниц“, - пишет Шмыгаль.

Еще одной приоритетной задачей глава Кабмина назвал создание большого количество рабочих мест. Поэтому важно, чтобы в регионах, в областных центрах и в каждом городе определили перечень профессий, где не хватает работников, а бизнес определил, чем можно заинтересовать людей, которые вернулись в Украину.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что смертность от COVID-19 в Украине одна из самых низких в мире. Премьер уверен, что низкие показатели смертности в Украине являются результатом своевременно принятых карантинных мер. 

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Теги: Шмыгаль, Карантин, Задачи, Коронавирус, Рабочие места, Больницы, Тесты
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