70% украинцев продолжают ходить на работу во время карантина – Шмыгаль

Премьер отметил важность соблюдения мер предосторожности теми, кто осуществляет трудовую деятельность.

70% трудоустроенных украинцев продолжают ходить на работу в период карантина, введенного для противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на данные социологических исследований.

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“Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу“, - сказал Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.

В то же время он подчеркнул, что люди, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность во время карантина, должны соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Напомним, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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