Минздрав планирует закупить 200 отечественных аппаратов ИВЛ
Министерство здравоохранения планирует закупить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства. По словам главы МОЗ Максима Степанова, аппараты ИВЛ будут готовы к концу мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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“Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц“, - отметил президент.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине один ребенок с COVID-19 находится под аппаратом ИВЛ. Всего с коронавирусом госпитализировано 103 ребенка.
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