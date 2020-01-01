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Минздрав планирует закупить 200 отечественных аппаратов ИВЛ

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По словам президента Зеленского, украинские аппараты ИВЛ будут стоить вдвое дешевле импортных аналогов.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Министерство здравоохранения планирует закупить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства. По словам главы МОЗ Максима Степанова, аппараты ИВЛ будут готовы к концу мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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“Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц“, - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине один ребенок с COVID-19 находится под аппаратом ИВЛ. Всего с коронавирусом госпитализировано 103 ребенка.

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Теги: Украина, Зеленский, Степанов, МОЗ, Минздрав, ИВЛ
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