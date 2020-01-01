Минздрав планирует закупить 200 отечественных аппаратов ИВЛ

По словам президента Зеленского, украинские аппараты ИВЛ будут стоить вдвое дешевле импортных аналогов.

Министерство здравоохранения планирует закупить 200 аппаратов искусственной вентиляции легких украинского производства. По словам главы МОЗ Максима Степанова, аппараты ИВЛ будут готовы к концу мая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛ, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛ будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц“, - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине один ребенок с COVID-19 находится под аппаратом ИВЛ. Всего с коронавирусом госпитализировано 103 ребенка.

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