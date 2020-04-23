Экс-нардеп Черненко признался в коррупции и вернул деньги

Нардеп вернул 580 тысяч гривен.

Бывший народный депутат Украины Александр Черненко сознался в коррупции и пошел на сделку со следствием.

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Об этом было сказано во время заседания Высшего антикоррупционного суда, передает РБК-Украина.

По предварительной информации, ВАКС рассматривал дело о незаконном получении Черненко компенсации на аренду жилья на более 582 тысячи гривен. Суду удалось доказать, что Черненко незаконно получил компенсацию, поскольку у его жены есть жилье в Киеве, а сам он проживает в Бородянке под Киевом.

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В свое оправдание экс-нардеп заявил на суде, что у него с супругой были сложные отношения, а расстояние между Киевом и Бородянкой он якобы неправильно посчитал.

По итогу суда Черненко согласился с тем, что компенсацию получил незаконно, а также пошел на сделку со следствием. Подсудимый согласился полностью выплатить полученные незаконным путем средства в сумме 582 тысяч гривен. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Напомним, стало известно, сколько депутатов получили компенсацию за жилье. Ранее спикер парламента высказал мнение, что компенсацию за аренду жилья надо бы отменить. Однако в Раду не подали ни одного закона.

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