В 50 км от Киева начался новый масштабный лесной пожар

Сильное задымление из-за пожара закрывает даже солнце.

В Киевской области снова горит лес скриншот

23 апреля в районе села Савенки Вышгородского района Киевской области произошло очередное масштабное возгорание леса. Видеозапись очевидцев опубликована странице PavlovskyNews в Facebook.

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На место чрезвычайного происшествия уже выехали спасатели. Очевидцы отмечают, что результатом пожара стало сильное задымление, которое периодически перекрывает солнце.

Отметим, что по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, причиной масштабных лесных пожаров в Украине в основном являются умышленные поджоги.





Напомним, в Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров.

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