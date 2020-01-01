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Силы ООС попали под обстрел террористов в Новомихайловке

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Ранены двое украинских военнослужащих.
На Донбассе сепаратисты обстреляли украинских военных
На Донбассе сепаратисты обстреляли украинских военных
facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе террористы обстреляли украинских военных в Новомихайловке. В результате атаки пострадали двое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС. 

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“Против украинских защитников населенного пункта Новомихайловка противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения“, - говорится в сообщении.

Раненые бойцы оперативно доставлены в военный госпиталь, где им предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Действия оккупантов без ответа не остались - украинские военнослужащие дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Напомним, ранее сообщалось, что на военном полигоне возле Львова нашли застреленного курсанта. Сейчас ГБР выясняет, что произошло и кто причастен к гибели человека. 

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Теги: Донбасс, ООС, Террористы, Обстрел
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