Основателей компании Stolitsa Group вызвали на допрос в полицию, но они не пришли

Топ-менеджеры компании Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймонд Туменас по неустановленным причинам проигнорировали вызов на допрос к старшему следователю Национальной полиции Украины. Об этом Українським Новинам стало известно из источников в правоохранительных органах. Основатели данной компании были приглашены соответствующими повестками в качестве свидетелей для проведения допроса на 16 апреля 2020 года. Данное уголовное производство зарегистрировано под №12019000000001057.

Данное производство расследуется в рамках дела о незаконном переходе сельскохозяйственных земель государственного предприятия (ГП) “Пуща-Водица“ в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364, касательно завладения госимуществом.

Как сообщалось ранее, за стройкомпанию Столица взялась полиция: у Влады Молчановой проведен обыск.

