Топил, вешал, избивал: Под Львовом отец застрелил парня своей дочери

Девушка рассказала об ужасных издевательствах со стороны парня, с которым она встречалась 6 лет.

Во Львовской области 51-летний мужчина застрелил парня своей дочери из ружья. Парень пришел во двор семьи и на глазах у родственников начал избивать 25-летнюю девушку. Девушка по имени Оксана призналась, что терпела издевательства со стороны молодого человека на протяжении 6 лет. Об этом сообщает ТСН.

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Девушка вспоминает, что в день трагедии, когда ее парень пришел во двор, он начал бить окна. А после того, как девушка вышла к нему, парень начал бить ее настолько сильно, что она упала на землю. Все это происходило на глазах у ее отца. В какой-то момент мужчина не выдержал, схватил ружье и убил парня.

В полиции сообщили, что первый выстрел был совершен в воздух, а уже следующая пуля попала в голову молодому человеку. От полученных травм он скончался на месте.

Дважды выстрелил в направлении потерпевшего. Выстрелы совершал с расстояния примерно 15 метров, - говорят полиции.

Оксана рассказывает, что с парнем они встречались шесть лет. Все это время она терпела постоянные издевательства и побои от неадекватного молодого человека.

Девушка также рассказывает, что однажды молодой человек облил стены дома её родителей бензином и угрожал его подпалить.

Он меня топил в озере, за ногу вешал на дерево, что он со мной только не делал, - рассказывает девушка.

Несколько раз она вызывала полицию и снимала побои, но парня только штрафовали, а от этого он становился только более жестоким. За время отношений девушка похудела на 20 килограмм.

По словам девушки, она не любила своего парня, а боялась. Тем более, что он не раз угрожал убить ее, если она его бросит.

Если ты со мной разойдешься, ты умрешь, - объясняет девушка.

Отмечается, что работодатель, у которого работал отец девушки, характеризует его как спокойного и тихого человек. Он полагает, что мужчина не хотел убивать обидчика, а просто хотел защитить дочь.

Сомневаюсь, что это было намеренно, скорее всего, стрелял, чтобы устрашить и случайно попал, потому что с таким зрением, человек от тебя три метра должен подойти на метр ближе, чтобы она увидела, кто это, - говорит работодатель отца девушки.

Отца девушки задержали. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее под Киевом девочки-подростки жестоко избили знакомую из-за парня. Три девушки устроили расправу над “конкуренткой“, снимая издевательства на телефон.

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