Как проходит карантин в доме под Киевом, где COVID-19 нашли у 78 человек

В общежитии в городе Вишневое 21 апреля зафиксировали вспышку коронавируса.

У 78 человек в общежитии в городе Вишневое в Киевской области медики подтвердили коронавирус. Всего в дома проживают 224 человек. Здание окружено силами Нацгвардии и медработниками. Большинство инфицированных находятся на самоизоляции дома, пишет издание "Страна".

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"У этих людей легкая форма коронавируса - нам так сказали. У них нет температуры, они чувствуют себя хорошо, но если кому-то станет плохо - их сразу заберут в больницу", - рассказала журналистам местная жительница Оксана.



По словам Оксаны, вспышка заболевания началась в общежитии две недели назад.



"8 апреля одной из жительниц общежития стало плохо, она обратилась к своему семейному доктору, ей поставили диагноз – "острый бронхит". 10 апреля ей стало хуже, соседи вызвали "скорую", но врачи не приехали, а в телефонном режиме начали давать какие-то рекомендации. 11 апреля, после того как соседи настояли на том, чтобы приехала "скорая", женщину забрали, а уже 14 она умерла в больнице", - отметила она.

Здание окружила Нацгвардия Страна

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Сейчас здание находится под охраной Нацгвардии, во дворе дежурят медики. При этом по словам девушки, в некоторых комнатах общежития отключили горячую воду и электричество, из-за чего люди не могут соблюдать правила гигиены.



"Никому до этого нет дела. Люди, у которых позитивный результат тестирования, - а среди них есть дети - не могут постирать вещи, постельное белье, в котором могут быть бактерии. В холодильниках пропадают продукты, а при этом люди должны находиться на самоизоляции в 12 квадратных метрах. Вообще о какой самоизоляции может идти речь, когда это общежитие, здесь общая кухня? Мне, чтобы приготовить еду, выходить туда. А в некоторых комнатах нет горячей воды уже несколько лет, чтобы помыться нужно нагреть воду, а это также нужно делать на общей кухне. В помещении общежития врачей нет", - сказала она.

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Другие местные жители в комментарии журналистам Pavlovsky-News рассказали, что причиной отключения света и воды стали действия отдельных жителей дома, которые пытались приватизировать комнаты.



"13 семей хотели приватизировать эти комнаты, а владельцы общежития за это отключили им свет и горячую воду", - сказал собеседник Pavlovsky-News.



Напомним, 21 апреля стало известно о вспышке коронавируса в общежитии в Вишневом.

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