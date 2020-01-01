На трассе под Винницей полицейский сбил пешехода: Мужчина умер на месте

Полицейский был вне службы, у него в крови не нашли алкоголь.

23 апреля на трассе Винница - Калиновка сотрудник полиции за рулем Skoda Fabia насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Винницкой области

Читай также: Под Херсоном разоблачили масштабное производство поддельных антисептиков

Отмечается, что ДТП произошло в селе Дорожное Винницкой области ориентировочно в 15.00.



"По предварительной информации следственного управления ГУНП, 36-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Повреждения, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. 46-летний житель Днепропетровской области погиб на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Читай также: В Одессе налетчики унесли из обменника крупную сумму

Правоохранители подчеркнули, что во время ДТП водитель Skoda был вне службы. Он сам вызвал на место инцидента полицейских и медиков. Тест крови на алкоголь показал отрицательный результат.



В полиции начали расследование по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УКУ. В случае доказательства вины, водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, под Ровно пьяный водитель BMW X5 въехал в полицейскую машину, из-за чего пострадали двое патрульных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.