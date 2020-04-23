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Из-за COVID-19 в Украине упали показатели обязательной вакцинации

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Пока внимание общества и властей сосредоточено на коронавирусной угрозе, возникли трудности с защитой населения от других инфекций.
Украинцы стали меньше вакцинироваться от опасных болезней
Украинцы стали меньше вакцинироваться от опасных болезней
flickr.com

В первые месяцы 2020 года в Украине наблюдается замедление обязательной вакцинации из-за пандемии COVID-19. Об этом рассказал и.о. директора Государственного учреждения “Центр общественного здоровья МЗ Украины“ Игорь Кузин на online мероприятии “Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности“, пишет УНН.

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“Касательно охвата обязательными прививками, то действительно мы видим по отношению к 2018 году общие показатели по охвату вакцинацией в 2019 году были выше. Однако уже за три месяца 2020 года мы видим определенное замедление. Это связано с тем, что очень большая часть больниц пока подключена как опорная“, - заявил медицинский чиновник.

По его словам на снижение охвата обязательной вакцинации также повлияло сокращение медицинских работников в нескольких регионах.

Важно не приостанавливать вакцинацию от управляемых инфекций, потому что это действительно является вопросом безопасности здоровья нации и мы также понимаем, что меры по вакцинации должны сокращать нагрузку на систему здравоохранения, которая и так сейчас испытывает большую нагрузку из-за COVID-19, - сказал Кузин.

По его словам, государство берет на себя обязательство продолжать иммунизацию во время пандемии.

Напомним, ООН прогнозирует вспышку кори из-за пандемии коронавируса. Из-за карантинных мер по всему миру медикам станет сложнее проводить вакцинацию, и миллионы детей останутся без прививок.

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Теги: вакцинация, прививки, коронавирус, карантин, эпидемия
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.04.2020, 17:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Трудности, мбя, у них возникли!
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