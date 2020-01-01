Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Обсервация в Тернополе: трехразовое питание, балкон и личные палаты

Комментариев: 0
Как проходят обсервацию жители Тернополя.
Проходящих обсервацию в Тернополе кормят трижды в день
Проходящих обсервацию в Тернополе кормят трижды в день
Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19

Все прибывшие из-за границы жители Тернополя должны пройти обязательную обсервацию в городской больнице №3. На данный момент на обследовании там находятся 20 человек, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

Читай также: 93% украинцев с COVID-19 заразились им внутри страны, - МОЗ

Всем пациентам выделены индивидуальные палаты, которые оснащены санузлом и душевыми. Местные власти приняли решение трижды в день бесплатно кормить людей, хотя правительство не выделяло на это средства.

У каждого пациента есть термометр, палаты ежедневно обеззараживают кварцевым ультрафиолетовым излучением, в это время люди ждут на балконе палаты. Контакт с другими пациентам запрещен. 

Тернопольский штаб по борьбе с

Ранее мы сообщали о том, как проходит карантин в общежитии под Киевом, где коронавирус выявили у 78 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Тернополь, обсервация, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь