Обсервация в Тернополе: трехразовое питание, балкон и личные палаты

Как проходят обсервацию жители Тернополя.

Проходящих обсервацию в Тернополе кормят трижды в день Тернопольский штаб по борьбе с COVID-19

Все прибывшие из-за границы жители Тернополя должны пройти обязательную обсервацию в городской больнице №3. На данный момент на обследовании там находятся 20 человек, сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Всем пациентам выделены индивидуальные палаты, которые оснащены санузлом и душевыми. Местные власти приняли решение трижды в день бесплатно кормить людей, хотя правительство не выделяло на это средства.



У каждого пациента есть термометр, палаты ежедневно обеззараживают кварцевым ультрафиолетовым излучением, в это время люди ждут на балконе палаты. Контакт с другими пациентам запрещен.

Тернопольский штаб по борьбе с

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