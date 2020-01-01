Новый лесной пожар под Киевом: Полиция задержала возможного виновника

Пожар продолжается в Бородянском районе на Киевщине.

Полиция задержала возможного поджигателя леса рядом с селом Красный Рог в Бородянском районе Киевской области. Об этом в Telegram сообщает PavlovskyNews.

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Отмечается, что недалеко от места пожара находится дом мужчины. Правоохранители задержали его по подозрению в поджоге сухой травы.



Огонь на месте ЧП не потушен. Спасатели и местные жители перепахивают поле, чтобы остановить распространения пожара.

"Работает техника, перепахивают поле, чтобы огонь не подошел вплотную к домам", - отметил журналист PavlovskyNews.





Напомним, сегодня в Киевской области произошел новый масштабный лесной пожар.

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