СБУ предлагает продлить запрет на российские сайты и ПО в Украине

Кроме соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, хотят продлить санкции в отношении компаний Яндекс, Mail.ru, Касперский и других.

СБУ хочет продлить запрет на российское ПО и сайты СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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В частности Баканов предлагает продлить санкции не только против известных социальных сетей “ВКонтакте“ и “Одноклассники“, но также против компаний “Яндекс“, “Mail.ru“, “Доктор Веб“, “Касперский“, “1С“ и “Парус“.

Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, - заявил глава СБУ.

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Иван Баканов также предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ИТ-сферы.

Напомним, 10 апреля СБУ внесла предложение о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года. Кроме того, Служба безопасности с начала карантина разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

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