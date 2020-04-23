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СБУ предлагает продлить запрет на российские сайты и ПО в Украине

Комментариев: 1
Кроме соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, хотят продлить санкции в отношении компаний Яндекс, Mail.ru, Касперский и других.
СБУ хочет продлить запрет на российское ПО и сайты
СБУ хочет продлить запрет на российское ПО и сайты
СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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В частности Баканов предлагает продлить санкции не только против известных социальных сетей “ВКонтакте“ и “Одноклассники“, но также против компаний “Яндекс“, “Mail.ru“, “Доктор Веб“, “Касперский“, “1С“ и “Парус“.

Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом, - заявил глава СБУ.

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Иван Баканов также предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной ИТ-сферы.

Напомним, 10 апреля СБУ внесла предложение о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года. Кроме того, Служба безопасности с начала карантина разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

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Теги: СБУ, Баканов, соцсети, Россия, Яндекс, Mail.ru, Касперский,
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Комментариев (1)
src_fever    23.04.2020, 17:34
Оценка:  -23
src_fever
Не проще ли .ru доменную зону заблокировать а не с каждым сайтом мучатся ? или все же какие то все же нужны ?
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