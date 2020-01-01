Погода в Украине на 24 апреля: Тепло и ясно
Погода в пятницу, 24 апреля, в Украине будет солнечной, теплой и ясной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до + 21 градусов тепла, ночью от +3 до +6;
На севере Украины температура днем +16… +18, ночью +3…+5;
В центральных областях температура днем от +17 до +19, ночью от +4 до +7;
На востоке страны днем от +17 до +18, ночью от +3 до +6;
На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +4 до +7;
В Крыму днем +16… +18, ночью +4… +6;
В Киеве днем +17… +19, ночью +5… +7.
По словам синоптика Натальи Диденко в пятницу, 24 апреля, температура воздуха днем будет + 14… + 19 градусов. Заморозки постепенно отступят, ночью предполагается + 3… + 8 градусов, на востоке и западе страны вероятны заморозки от 0 до -3 градусов.
Существенные осадки маловероятны, только есть шанс небольших дождей в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях, - пишет Диденко.
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