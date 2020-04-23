Консультативный совет в ОРДЛО: СБУ откроет дело против Ермака и Кучмы

Вятрович рассказал детали.

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ в течение суток возбудить уголовное дело о возможной государственной измене против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы из-за подписания в Минске документа о создании консультационного совета с "ЛДНР".

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Об этом рассказал истец по делу нардеп Владимир Вятрович на своей Facebook-странице.

Вятрович показал фото решения суда. Судя по документу, судья Шевченковского районного суда Киева Антонюк М.С. удовлетворил жалобу Вятровича о бездеятельности СБУ. Ответственное лицо СБУ должно в течение 24 часов внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении, которая изложена в обращении нардепа, и начать расследование. Решение обжалованию не подлежит.

Решение суда facebook.com/taras.shamayda

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Напомним, Ермака проверяют на коррупцию из-за бесплатного перелета из Минска. В начале марта главу ОП катал на самолете зять Кучмы Виктор Пинчук.

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