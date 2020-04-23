Нацсовет проверит "112 канал" из-за российского мультфильма

Телеканал транслировал мультфильм с участием российского актера Александра Михайлова.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку деятельности телеканал "112" из-за показа российского мультфильма, в котором участвовал запрещенный в Украине актер Александр Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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В Нацсовете объяснили, что 19 апреля в эфире "112" транслировался российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы", в котором принимал участи участие актер из РФ Александр Михайлов.



В феврале 2015 года Михайлов попал под запрет въезда в Украину, после того как актер провел "творческий вечер" в оккупированном Луганске. Он также является членом "Союза русского народа" и неоднократно участвовал в "русских маршах".

Напомним, Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по ТВ и радио.

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