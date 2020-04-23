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Нацсовет проверит "112 канал" из-за российского мультфильма

Комментариев: 3
Телеканал транслировал мультфильм с участием российского актера Александра Михайлова.
Актер Александр Михайлов
Актер Александр Михайлов
Wikipedia

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку деятельности телеканал "112" из-за показа российского мультфильма, в котором участвовал запрещенный в Украине актер Александр Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

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В Нацсовете объяснили, что 19 апреля в эфире "112" транслировался российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы", в котором принимал участи участие актер из РФ Александр Михайлов. 

В феврале 2015 года Михайлов попал под запрет въезда в Украину, после того как актер провел "творческий вечер" в оккупированном Луганске. Он также является членом "Союза русского народа" и неоднократно участвовал в "русских маршах".

Напомним, Ольга Герасимьюк возглавила Нацсовет по ТВ и радио.

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Комментариев (4)
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SergioS    23.04.2020, 19:12
Оценка:  0
SergioS
Тю, та 112 это ватный канал, ничего удивительного.
Глод    23.04.2020, 19:01
Оценка:  +1
Глод
Это тот,ч то в фильме Любовь и голуби снимался?
realМовчанюк    23.04.2020, 19:00
Оценка:  -1
realМовчанюк
Не страшен "Михайлов", страшна измена
bertal    23.04.2020, 19:00
Оценка:  +1
bertal
А когда СБУ займется своей работой, уничтожением фашистов или в Украине одни дебилы?
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