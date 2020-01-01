Российский провайдер поставлял ФСБ сведения о пользователях в Крыму

СБУ расследует подрывную деятельность российского телекоммуникационного холдинга в оккупированном Крыму.

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний, который занимался негласным получением информации о пользователях интернета в Крыму, а также блокировал украинские интернет-ресурсы на территории оккупированного полуострова. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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“В ходе досудебного расследования СБУ установила, что менеджмент российской фирмы, которая входит в большой телекомхолдинг в РФ, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ. Эти программные комплексы осуществляют негласное получение информации с телекоммуникационных сетей путем несанкционированного получения данных пользователей сети интернет, а также блокировку украинских интернет-сайтов на территории АР Крым“, - сообщили в СБУ.

В рамках досудебного расследования начатого следователями СБУ по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110 УК Украины, а также по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, сообщено о подозрении президенту и конечному бенефициарному собственникам российского холдинга и юристу группы компаний.

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Президент холдинга пока скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины, то есть в деянии, умышленно совершенном по предварительному сговору группой лиц, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставлении иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

ВУ СБУ также отметили, что указанный холдинг включает 15 юридических лиц под единым руководством. При этом холдинг ранее предоставлял телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.

Напомним, СБУ предлагает продлить запрет на российские сайты и ПО в Украине. Кроме соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, хотят продлить санкции в отношении компаний Яндекс, Mail.ru, Касперский и других.

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